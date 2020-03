NBA, Donovan Mitchell: “Sto bene, gioco ai videogiochi tutto il giorno”

Donovan Mitchell negli scorsi giorni è risultato positivo al tampone sul coronavirus. È il secondo giocatore ad aver contratto il COVID-19 dopo la prima positività di Rudy Gobert, suo compagno di squadra agli Utah Jazz. Nelle scorse ore, la stella classe 1996, ha postato un messaggio sui social account della NBA, ringraziando tutti per la vicinanza e facendo un bollettino sulle sue condizioni di salute, svelando anche come sta passando il tempo in questo momento di isolamento totale:

“Grazie a tutti per il supporto, vuol dire tantissimo per me. Mi sento bene, le cose stanno andando bene, sto prendendo le precauzioni necessarie come consigliato dalle autorità sanitarie. Devo rimanere in isolamento, perciò sono qui solo e gioco ai videogiochi tutto il giorno. Non vedo l’ora di tornare in campo e giocare davanti ai migliori tifosi del mondo. Ci vediamo presto”