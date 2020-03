Dopo essere stato scoperto positivo al coronavirus, Rudy Gobert ha deciso di donare 500.000 dollari a sostegno delle famiglie dello Utah colpite dal COVID-19 e una parte come supporto finanziario allo staff part-time della Vivint Smart Home Arena. Gli Utah Jazz hanno quindi confermato che la donazione del suo giocatore sarà così divisa:

Queste le parole del giocatore che ha giustificato in questo modo la generosa donazione:

“Sono ammirato dagli instancabili sforzi che stanno producendo in questo momento tutte le persone colpite dal COVID-19, in particolare nelle comunità a cui sono molto attaccato dello Utah e in Francia. So che ci sono innumerevoli modi in cui le persone possono essere state infettate. Queste mie donazioni rappresentano un piccolo segno di apprezzamento e supporto da parte mia verso tutte le persone colpite. Questo è solo il primo di molti passi che voglio intraprendere per fare la differenza nell’educare gli altri sul COVID-19”.