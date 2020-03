Il centro degli Utah Jazz, Rudy Gobert, è risultato positivo al test del Coronavirus. Questo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic. Notizia poi ufficializzata anche dalla franchigia di Salt Lake City che ha immediatamente rilasciato un comunicato ufficiale:

“Il giocatore è risultato negativo al test influenzale, ma presentava una chiara infezione alle vie respiratorie. Tali sintomi sono diventati sempre meno importanti, ma per mantenere tutte le precauzioni del caso e in collaborazione con i medici NBA e l’ufficio di sanità pubblica dell’Oklahoma, abbiamo deciso di sottoporre Gobert al test del Covid-19. Una volta risultato positivo abbiamo subito informato la NBA”

Nei giorni scorsi, il 27enne si era reso protagonista anche di un siparietto scherzoso durante una delle consuete conferenze stampa post partita, toccando il microfono e tutto ciò che era attorno come a simulare la possibilità di infettare altri oggetti.

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lckIRhhK1S — Reese Waters (@reesewaters) March 12, 2020

La NBA ha subito risposto alla positività del centro francese sospendendo l’attuale stagione, in attesa di capire come il Governo affronterà la situazione Coronavirus negli USA. Nella notte il presidente Donald Trump ha annunciato misure restrittive per contenere l’epidemia interna sospendendo i voli negli Usa dall’Europa (tranne il Regno Unito) per 30 giorni. Intanto Adam Silver ha chiuso tutto…

