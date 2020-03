Dopo aver scoperto la positività di Rudy Gobert al Coronavirus, gli Utah Jazz hanno annunciato che anche Donovan Mitchell è risultato positivo al test effettuato nelle ore precedenti. La stella classe 1996 è così il secondo giocatore in NBA ad aver contratto ufficialmente il COVID-19. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il centro francese potrebbe aver infettato il compagno poiché, incurante, ha toccato gli altri giocatori nella locker room e le loro cose.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020