Le reazioni dei giocatori sulla sospensione della NBA per Coronavirus

Nella notte è arrivata la notizia della positività di Rudy Gobert al test del Coronavirus. Subito dopo la NBA ha quindi annunciato prontamente la sospensione di tutta la stagione. Sui social network sono arrivate comprensibilmente le reazioni dei giocatori che hanno commentato le due breaking news postando messaggi di supporto al centro francese. Da LeBron James a Luka Doncic, fino a Kevin Durant. Nessuno escluso.

Messaggio chiaro e coinciso quello del giocatore di Washington che è stato uno dei primi a twittare sui social.

Jeremy Lin invece, dopo aver donato 150.000 dollari ad ospedali cinesi, ha twittato in questo modo: “Non voglio mentire, ho paura. Ma devo ricordare a me stesso che Dio è SEMPRE in controllo. Sempre”.

Not gonna lie, I'm scared. But need to remind myself that God is ALWAYS in control. Always. Revelation 1:17 🙏🏼🙏🏼

Laconico anche TT che si è limitato ad un “Questa cosa è folle”

CJ McCollum è stato uno dei primi giocatori NBA ad annunciare che non avrebbe più firmato autografi in via precauzionale. La stella di Portland ha quindi twittato in questa maniera:

I hope all the players take some time to really work on life outside of basketball . Using your resources and celebrity to your advantage . Take the meetings. Diversify and learn to explore other avenues of income while you’re still in the league. Bc when it’s over it’s over !

