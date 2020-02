Nella notte gli Houston Rockets hanno completamente demolito i Memphis Grizzlies con il netto risultato di 140-112. Tra i protagonisti di serata, ovviamente, non poteva mancare il ‘solito’ Russell Westbrook che in 34 minuti sul parquet ha messo insieme 33 punti + 9 rimbalzi + 8 assist. Una prestazione davvero positiva, la sua, sottolineata con forza anche da Ja Morant. Il rookie di Memphis a fine partita si è concentrato sulla figura di RW0, a suo parere ancora troppo sottovalutato dall’intera NBA quando si tratta di parlare di superstar pure:

“Mi sento ancora come se Russell non fosse rispettato. La gente dà il suo spettacolo per scontato. Voglio dire, ha viaggiato in tripla-doppia di media negli ultimi tre o quattro anni, e sono abbastanza sicuro che vedono quello che sta facendo quest’anno, ma è sempre la stessa cosa. Adoro come lui in ogni caso continui a fare il suo lavoro senza preoccuparsi di quello che gli dicono.”