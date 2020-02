NBA, RJ Barrett confessa: “Sono destro, ma tiro con la sinistra”

RJ Barrett non è un mancino naturale. Sono curiose le dichiarazioni del rookie dei New York Knicks il quale, durante una intervista rilasciata ad ESPN, ha rivelato di essere destroso, ma di preferire la mano sinistra quando deve tirare. Rivelazione che ha scatenato anche l’ilarità del mondo di Twitter, sottolineando quanto sopra come uno dei motivi per cui i Knicks stiano affrontando ancora una volta una stagione sottotono.

Barrett, effettivamente, non sta tirando con percentuali positive: per ora è fermo al 39% dal campo, 31% dall’arco e il 60% dalla linea della carità. Il 19enne ha poi aggiunto come abbia cominciato a tirare con la mano sinistra ancora quando era un ragazzino in quel di Toronto. Il giocatore ha inoltre confessato come sua mamma sia effettivamente mancina e che probabilmente ha acquisito alcune delle sue abitudini sebbene RJ faccia comunque la maggior parte delle cose con la mano destra.

Secondo quanto riporta Basketball-Reference ci sono, ad oggi, 49 giocatori mancini nella Lega. E RJ Barrett.

LEGGI ANCHE

NBA, brutte notizie per Phila: infortunio per Embiid

NBA, per la panchina dei Knicks spunta il nome di Thibodeau

NBA, Philadelphia 76ers: Ben Simmons out 2 settimane