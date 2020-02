Mercato NBA, I Lakers incontreranno Dion Waiters il 2 marzo

I Los Angeles Lakers continuano a monitorare la situazione dei free agent e capire se intervenire ancora sul mercato NBA. Dopo aver firmato Markieff Morris solo qualche giorno fa, la franchigia californiana vorrebbe ora andare a rinforzare il proprio backcourt con un giocatore d’esperienza da affiancare a LeBron James. Qualche settimana fa si era parlato di un possibile approdo (ufficialmente sfumato) di Darren Collison. A seguire è spuntato il nome di JR Smith (ancora in valutazione). Ora, invece, sembra che il front office gialloviola stia puntando su Dion Waiters.

Secondo quanto riporta TNT, i Lakers avrebbero fissato un primo incontro con l’ex giocatore dei Miami Heat per il 2 marzo, per capire la situazione psicofisica di Waiters. La guardia viene, infatti, da un ultimo periodo molto complicato essendo stato sospeso 3 volte dagli Heat per continue insubordinazioni e dal consumo di marijuana durante un volo di squadra.

Nelle sue prime tre stagioni con Miami, dal 2016-19, Waiters ha viaggiato con una media di 14 punti e il 49.3% dal campo, conditi da 3.6 assist e 2.9 rimbalzi a partita. Tuttavia, il 28enne ha totalizzato solo 120 presenze in 246 partite anche a causa di problemi fisici legati a lesioni alla caviglia e al ginocchio. Il roster dei Lakers è formato attualmente da 15 giocatori, con i gialloviola che in caso di acquisizione di un nuovo giocatore dovrebbero rilasciarne un altro per creare spazio. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

