NBA, per la panchina dei Knicks spunta il nome di Thibodeau

Il cambio al vertice della dirigenza che ha visto Steve Mills lasciare la presidenza dei Knicks, sembrerebbe a favore di Leon Rose, sembrerebbe portarsi dietro anche un cambio in panchina. Pare che Leon Rose voglia partire da un nome forte in panchina per ricostruire i New York Knicks. Viene data quasi per certa la panchina dei Knicks a Tom Thibodeau, ex-coach dei Minnesota Timberwolves e dei Chicago Bulls. Le due operazioni sono però subordinate: la presidenza assegnata a Rose porterebbe a New York Thibodeau, altrimenti le scelte potrebbero essere diverse.

Thibodeau era un coach stimato per il lavoro svolto a Chicago, ma venne allontanato in seguito a dissapori con il GM legati alla vicenda Butler. Dopo aver provato a ripartire da Minnesota anche lì le cose non sono andate per il meglio. La squadra, nonostante i grandi talenti in rosa, non è mai decollata. Nonostante tutto, Thibodeau gode di grande rispetto nella Lega. Il suo metodo di lavoro molto duro e rigido potrebbe essere il punto di partenza per i nuovi Knicks.

Dopo anni di leggerezze sportive a New York forse serve un sergente di ferro capace di generare anche entusiasmo e fiducia intorno alla squadra. Ovviamente per ufficializzare il tutto si aspetta la fine di questa ennesima agonizzante stagione dei Knicks. Thibodeau sarà l’uomo giusto per riaccendere i motori dei Knicks ormai spenti da anni?

