Dopo diversi mesi di stop forzato a causa dell’infortunio alla sua mano, Stephen Curry è finalmente pronto. L’asso dei Golden State Warriors, infatti, tornerà a disposizione di coach Steve Kerr a partire da domenica 1 marzo. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Curry sarà in campo nel match in programma contro i Washington Wizards.

Warriors star Stephen Curry will return to the Golden State lineup on Sunday against the Wizards, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Curry on track for comeback four months after surgery on his broken left hand. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2020

Timeline quindi rispettata per il playmaker che già in diverse occasioni aveva detto di puntare proprio l’1 marzo come data di rientro. Nel frattempo gli Warriors non se la passano di certo bene, stanziandosi in ultima posizione nella Western Conference con il record di 12-45. Coach Kerr, però, vuole assolutamente provare il duo Curry-Wiggins prima del termine dell’attuale stagione, per far prendere le misure ad entrambi in vista della prossima annata che si preannuncia arrembante per la franchigia di San Francisco.

In questi ultimi 2 mesi di regular season, Golden State non potrà però contare su Klay Thompson. Solo qualche giorno fa la stessa franchigia ha annunciato ufficialmente che la guardia rimarrà fuori per tutto il resto della stagione. Thompson sta seguendo un programma riabilitativo che lo renderà pronto verso estate, con la speranza per il giocatore di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Team USA.

