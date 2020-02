NBA, Brandon Ingram sul possibile incontro coi Lakers ai playoff

Nel prossimo match i New Orleans Pelicans dovranno affrontare i Los Angeles Lakers. Brandon Ingram re-incontrerà la sua ex squadra con cui è rimasto a roster fino a giugno 2019 prima di essere stato scambiato assieme a Josh Hart, Lonzo Ball e alcune scelte al Draft per Anthony Davis.

I Pelicans vogliono raggiungere l’ottavo posto nella Western Conference per poter accedere alla post-season. Ingram ha parlato del possibile incontro dei Pelicans contro i Lakers proprio durante i playoff. Queste le sue parole rilasciate a Sam Amick di The Athletic:

“È qualcosa di cui abbiamo già parlato fra di noi. Alvin Gentry l’ha già menzionato. Ora noi pensiamo alle prossime partite. Non siamo ancora sicuri di accedere ai playoff però sarebbe molto divertente giocare una serie contro di loro e chissà magari vincerla.”



Ingram ha dichiarato anche di non essere arrabbiato coi Lakers, ma l’occasione di rovinare i piani alla franchigia di Los Angeles non se la farebbe mancare:

“Non ho niente contro di loro. Ora hanno la superstar che volevano. Sicuramente noi pensavamo che volessero costruire qualcosa coi giovani e così non è stato. Capisco, avevano altri piani. Il business è business.”

Ingram a New Orleans è diventato il giocatore che tutti si aspettavano ed è riuscito anche a strappare un biglietto per l’All-Star Game 2020. Chissà se assisteremo davvero ad una serie Pelicans-Lakers.

