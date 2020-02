NBA, Markieff Morris già in campo stanotte con i Lakers

Il neo acquisto dei Los Angeles Lakers, Markieff Morris, sarà a disposizione della franchigia californiana già a partire da questa notte nella sfida contro i New Orleans Pelicans. A dichiararlo lo stesso allenatore dei gialloviola, Frank Vogel.

Non è ancora sicuro se il giocatore scenderà sul parquet, ma di sicuro sarà presente in panchina. E per lui potrebbe anche esserci il battesimo del campo, magari nel caso in cui l’allenatore decidesse di limitare le scorribande offensive di Zion Williamson, vero e proprio spauracchio delle difese avversarie nelle ultime settimane.

Morris, infatti, è noto per il grande apporto in termini di energia e aggressività che è in grado di offrire una volta sul parquet. Ed anche per questo è stato voluto dalla franchigia losangelina.

Morris ha trascorso la prima parte della stagione a Detroit, disputando 44 partite con una media di 11 punti e 4 rimbalzi a partita. Tutto questo prima che i dirigenti Pistons decidessero di smantellare la franchigia e dare il via ad un nuovo corso.

Nonostante il backcourt fosse il reparto più monitorato e, apparentemente più in crisi della squadra di Los Angeles, Morris è stato l’unico nuovo elemento arrivato nel mese di febbraio: lui che è un’ala di grandi doti fisiche.

Ciò che pare evidente quindi è che vedremo sempre più LeBron nei panni del playmaker, andando così a creare una squadra estremamente fisica in grado di poter mettere in campo, potenzialmente, 4 giocatori sopra la media, con Kyle Kuzma a ricoprire il ruolo di ala piccola.

