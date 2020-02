Memorial Kobe Bryant: il discorso di Rob Pelinka

Un rapporto di fraterna amicizia, ben al di là del legame professionale che l’ha unito a Kobe nei vent’anni gialloviola. Rob Pelinka, ha omaggiato così il compianto #24 e tutte le vittime della tragedia di Calabasas. Di seguito alcuni estratti del discorso.

“Il mondo conosce Kobe in quanto leggenda della pallacanestro, ma in vent’anni ho avuto l’onore di conoscerlo più in profondità. Il Kobe che conosco io era qualcosa di più, aveva tre ‘versioni’ […] Kobe il miglior amico, Kobe il papà e Kobe il marito. Parto con Kobe l’amico.

In quella mattina senza sole del 26 gennaio mi trovavo in chiesa con la mia famiglia per la funzione domenicale. Tenevo il cellulare nella tasca dei jeans e avvertii un suono di notifica familiare. Per un momento lo ignorai, ero in chiesa. Per qualche ragione, però, sentii un improvviso bisogno di controllare il telefono […]. Il messaggio veniva da Kobe. Non c’era nulla di strano, negli ultimi vent’anni abbiamo parlato e ci siamo sentiti quotidianamente. È ciò che fanno gli amici. D’istinto avrei risposto il cellulare nella tasca, ma una sorta di spinta ultraterrena mi costrinse ad aprirlo. Vidi rapidamente che Kobe mi chiedeva se per caso conoscessi un agente di baseball della California del Sud. La domanda di Kobe non mi parve urgente e decisi che avrei aspettato la fine della messa per rispondere. Ecco però un’atra spinta delicata. Risposi che avevo visto questa persona a una partita dei Lakers e che, per qualsiasi cosa, sarei stato felice di aiutarlo. Erano ormai le 9:30. Kobe rispose esplicitando il desiderio di sostenere un amico alla ricerca di uno stage per la figlia e si fece garante della sua personalità, unita a intelligenza ed etica del lavoro. Dissi che avrei messo in atto un piano per portare a termine quanto richiesto. Pochi minuti dopo, Kobe, Gianna e altre sette splendide anime sono salite in Paradiso. Mi aveva scritto dall’elicottero e la ragazza che voleva aiutare era Lexi Altobelli, la figlia sopravissuta di John Altobelli, anche lui presente sul velivolo. L’ultima azione di Kobe è stata eroica. Ha voluto mettere a servizio la sua immagine per plasmare il futuro di una giovane ragazza.”