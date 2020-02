Già costretto a saltare l’All Star Game, per il quale era stato convocato e poi sostituito da Devin Booker, Damian Lillard dovrà rinunciare a scendere in campo per almeno altre tre, quattro partite dei suoi Portland Trail Blazers.

È quanto riporta lo stesso Dame, in un’intervista con una reporter della squadra. Prima dell’infortunio, Lillard stava letteralmente trascinando i compagni alla disperata rincorsa dell’ultimo posto disponibile per i Playoff, attualmente occupato dai Memphis Grizzlies. Nelle ultime 12 uscite, la media punti si attestava sui 37.9, con 9.2 assist e 5.6 rimbalzi per partita, con il massimo dei 61 punti contro Golden State.

Le speranze di raggiungere i Playoff per Portland passano quasi interamente dalle mani e dal talento del suo numero 0. I Grizzlies hanno un record di 28-28, i Blazers di 25-31. Portland, insieme a Toronto, detiene la terza miglior striscia di stagioni in fila con qualificazione ai Playoff: sei.

