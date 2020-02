Nell’attesa di conoscere il nuovo organigramma dei Cleveland Cavaliers, la dirigenza ha deciso di affidare a Lindsay Gottlieb le redini della panchina per la prossima gara.

Come riportato infatti da Marc Spears di ESPN, nella partita che andrà in scena questa notte contro gli Washington Wizards, a condurre la franchigia dell’Ohio ci sarà l’ex assistente di John Beilein.

With the coaching change in Cleveland, assistant coach @CoachLindsayG will move to the front of the bench for tonight’s game in Washington. She will be rotating with assistant coach @JustOutlaw depending on their scouting assignment. #NBA pic.twitter.com/UYa9pSk8iy

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) February 21, 2020