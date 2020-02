NBA, John Beilein ai titoli di coda con i Cleveland Cavaliers

I Cleveland Cavaliers sono in fase avanzata di discussione con l’Head Coach John Beilein per porre fine al suo incarico. Le parti sembrerebbero propense verso una risoluzione consensuale, come riportano Jason Lloyd e Shams Charania di The Athletic’s.

“John Beilein e i Cleveland Cavaliers stanno lavorando insieme alla risoluzione del contratto.”

ha affermato Adrian Wojnarowski, celebre giornalista di ESPN.

Il contratto del sessantasettenne copre i prossimi 4 anni, con una Team Option per il quinto. Lo stipendio è a salire da 4 a 4,5 milioni di dollari, hanno aggiunto Lloyd e Charania.

Il coach in seconda J.B. Bickerstaff sarà promosso Head Coach, proprio lui che negli anni passati è subentrato prima a Kevin McHale nel 2015-2016 sulla panchina degli Houston Rockets, poi nel 2017 a David Fizdale su quella dei Memphis Grizzlies.

Da molti considerato un grande studioso del gioco, la sua filosofia legata alla “small ball” poco si sposava con il roster dei Cavaliers, che annoverava lunghi come Kevin Love, Tristan Thompson e Larry Nance Jr. Ora, con l’arrivo di un ulteriore lungo, ovvero Andre Drummond, Cleveland dovrà cambiare completamente strategia. Inoltre, il coach ha pagato a caro prezzo le incomprensioni con i giocatori dei Cavaliers, spesso presi di mira ed etichettati in malo modo da Beilein.

Coach John Beilein ha allenato a livello di high school, Division III, Division II e infine Division I, guidando i Michigan Wolverines a 2 final four: nel 2013 e nel 2018.

Pagherà il cambio di panchina? Questo finale di stagione ce lo dirà.

