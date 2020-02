Allen Iverson ha le idee abbastanza chiare: i Philadelphia 76ers possono ancora vincere il titolo NBA, al contrario di quanto dicono molti addetti ai lavori.

Durante un’intervista rilasciata alla CBS, ‘The Answer’ è convinto che la sua ex squadra possa conquistare il Larry O’Brien Championship Trophy.

Queste le sue dichiarazioni:

“Il cielo è il limite da superare. Dobbiamo solo rimanere in salute: in questa stagione abbiamo avuto molti infortuni e non abbiamo avuto tutti i giocatori a disposizione. Una volta che avremo tutti i giocatori insieme e in salute, tutto andrà bene e potremo vincere il titolo: la squadra ha buone possibilità”