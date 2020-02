NBA, LeBron James: “Il mio compito è ispirare la vita delle persone”

LeBron James continua a impegnarsi fuori dal campo come lo fa quando è sul parquet. La star dei Los Angeles Lakers vorrebbe ispirare tante persone, anche con diverse esperienze di vita. Il suo desiderio non riguarda solo di ispirare i giocatori di pallacanestro grazie al suo smisurato talento. Queste le sue dichiarazioni all’NBA Media Day alla vigilia dell’All-Star Game 2020:

“Per me non c’è solo il basket e non mi è mai importato solo del basket. So quante persone si ispirano a me. Molti mi prendono d’esempio anche se non giocano a basket. Proprio per questo sono sicuro che posso dare molto oltre che giocare a pallacanestro. Cercherò sempre di ispirare i giovani in tutto il mondo e dare il giusto esempio così anche le loro vite ne risentiranno positivamente.”