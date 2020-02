Slam Dunk Contest 2020: le 5 migliori schiacciate della notte

La Gara delle Schiacciate 2020 si è confermata una delle competizioni più belle dell’intero All-Star Weekend. Tra i 4 partecipanti alla speciale competizione, solo uno possiamo dire che ha deluso le attese ed è stato Dwight Howard. Gli altri, invece, si sono resi assoluti protagonisti di una gara che ha lasciato l’amaro in bocca ad Aaron Gordon, a causa dell’ormai famoso voto controverso dei giudici, e incoronato Derrick Jones Jr. come nuovo campione.

Abbiamo raccolto le migliori 5 schiacciate viste durante lo Slam Dunk Contest 2020.

5. Connaughton schiaccia su Giannis mentre tocca la tabella!

Come? “White man can’t jump”? Si tratta solo di un detto perché a mostrarci l’esatto contrario ci ha pensato Pat Connaughton, il quale con la partecipazione di Giannis Antetokounmpo, si è reso protagonista di una schiacciata davvero degna di nota. Se ad un primo impatto la conclusione al ferro non sembra niente di speciale, lo slow motion ci mostra come il giocatore dei Milwaukee Bucks sia riuscito, allo stesso tempo, a saltare sopra Giannis (211 cm), toccare il tabellone con la sfera e inchiodare la schiacciata. White man can jump!