NBA All-Star Game, Il premio MVP sarà intitolato a Kobe Bryant

L’All-Star Game 2020 continua a ricordare Kobe Bryant, l’ex leggenda gialloviola scomparsa ormai 3 settimane fa insieme alla figlia Gianna, in un terribile incidente in elicottero. Infatti Adam Silver ha deciso di intitolare il premio di MVP dell’All-Star Game proprio a Kobe Bryant. Nella classica conferenza stampa d’apertura dell’All-Star Saturday, Silver ha voluto ricordare anche David Stern, ex commissioner della NBA. Queste le sue parole:

“Kobe e David avevano molti aspetti in comune, a partire dalla voglia di vincere a ogni costo. Questo alle volte rendeva complicato approcciarsi a loro, ma la loro intenzione non è mai stata quella di apparire come le persone più buone del mondo. L’obiettivo era vincere, affermarsi e lo hanno fatto ai massimi livelli. Abbiamo pensato all’All-Star Game non solo perché era il momento più vicino per celebrare Kobe, ma anche perché lui è il detentore dell’incredibile record di 18 partecipazioni consecutive alla gara delle stelle, oltre ad aver vinto 4 volte il premio di MVP. Ci è sembrato il modo più opportuno per rendergli onore”.

Poi, nella conferenza stampa, Silver ha toccato altri temi riguardanti l’NBA, come il voler fondare una lega di pallacanestro in Africa o di giocare lo stesso anche quando la notizia della morte di Kobe Bryant era diventata di dominio pubblico. Infine, l’attuale commissioner ha anche ribadito come ci siano grosse possibilità, in futuro, di assistere ad un torneo infra-regular season e al reseeding ai Playoff:

“Quello che stiamo facendo ora è avere ulteriori conversazioni con i giocatori, l’associazione dei giocatori, le nostre franchigie e i media specializzati con cui ci stiamo facendo una domanda fondamentale: ‘Quali sono i cambiamenti appropriati che dovremmo fare? ‘. Credo fermamente che finiremo con l’accordarci quantomeno sull’introduzione di un torneo stagionale.”

LEGGI ANCHE:

NBA, Aaron Gordon annuncia: “Ho finito con la gara delle schiacciate”

Slam Dunk Contest 2020, Derrick Jones Jr. vince: “È giusto così!”

NBA All Star Saturday: Jones Jr vince la gara delle schiacciate, Hield trionfa nel Three Point Contest!