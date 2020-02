NBA All Star Saturday: Jones Jr vince la gara delle schiacciate, Hield trionfa nel Three Point Contest!

A dimostrazione che il gioco si è ormai evoluto definitivamente, gli accoppiamenti del primo turno mettono di fronte lunghi contro guardie. E a passare sono tutti i lunghi.

Ad arrivare fino in fondo è Bam Adebayo, che nel round finale batte Domantas Sabonis e si aggiudica il premio.

Bam Adebayo defeats Domantas Sabonis in the Finals to win the #TacoBellSkills challenge! #NBAAllStar

Con la novità del Mountain Dew, due palloni verdi speciali dal valore di 3 punti, a conquistare il round finale sono Buddy Hield e Devin Booker, con 27 punti, e Davis Bertans con 26.

In finale Bertans inizia per primo, e seppur con qualche difficoltà porta a casa un buon 22.

Booker è ancora caldissimo e alza la posta in palio, chiudendo con 26.

Hield parte lento, si scalda e con il carrello dei palloni dal doppio valore, segna e sorpassa Booker con 27 punti all’ultimissimo tiro, diventando il nuovo campione!

Buddy Hield hits 4 out of 5 money balls on his final rack, including the dramatic final shot to WIN the #MtnDew3pt contest with a score of 27! #NBAAllStar #SacramentoProud #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/8lfhZz8NWo

— NBA (@NBA) February 16, 2020