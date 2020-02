NBA, Marcin Gortat annuncia il suo ritiro

Marcin Gortat, centro polacco di 36 anni, ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico. Gortat ha giocato per 12 stagioni in NBA, vestendo le maglie di Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards e Los Angeles Clippers. Ecco le parole del giocatore a TVP Info che ci spiega la decisione presa:

“È il momento giusto per chiudere la mia carriera: è giunto il nuovo anno, e avevo deciso di prendermi un anno di pausa per vedere cosa aveva in serbo per me il futuro. Ecco, in questo tempo ho quindi maturato la decisione di chiudere la mia carriera, ho chiuso con il basket professionistico”.