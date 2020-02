NBA, Lillard fermo per almeno una settimana

Il danno e la beffa. Damian Lillard si è infortunato nel corso della partita contro i Memphis Grizzlies, persa 111-104, e dovrà saltare il weekend a Chicago in cui è in programma l’All Star Game. Al suo posto ci sarà Devin Booker, alla sua prima presenza nella competizione.

La stella dei Portland Trail Blazers è uscito causa stiramento all’inguine e, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha confermato l’entità del problema. Fortunatamente per Lillard il recupero non sarà troppo lungo: sono previste infatti una/due settimane di stop, come riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports.

Yahoo Sources: Portland Trail Blazers star Damian Lillard underwent an MRI and it confirmed a groin strain with a 1-2 week recovery period. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 14, 2020

Dunque i Blazers, al momento al nono posto della Western Conference con 25 vittorie e 31 sconfitte, non dovranno rinunciare troppo al loro numero 0. Lillard sta viaggiando alla media impressionante di 29.7 punti, 4.3 rimbalzi e 7.9 assist. Inoltre, tira con il 46.2% dal campo, 39.5% da dietro l’arco e con l’88.8% dal tiro libero.

