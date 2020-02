NBA, Pat Riley incorona Adebayo: “È lui l’affare degli Heat”

Non c’è dubbio che una delle rivelazioni più belle di questa stagione NBA sia Bam Adebayo. Il lungo dei Miami Heat sta incantando tutti, dai tifosi ai propri compagni di squadra fino al proprio front office. Il giocatore classe 1997 è stato etichettato come “un vero affare” da Pat Riley, presidente della franchigia della Florida. Queste le parole di Riley sull’argomento:

“Lui è come Zo (Alonzo Mourning). Lui è come UD (Udonis Haslem). Lui è come Dwyane (Wade). Loro erano i nostri giocatori simbolo. Bam è quel tipo di giocatore. È stato davvero un grande affare.”

I numeri di Adebayo sono saliti alle stelle durante la sua terza stagione in NBA, tanto da essersi guadagnato una convocazione all’All-Star Game di Chicago all’interno del team di Giannis Antetokounmpo. In questa annata, Bam sta viaggiando a 15.8 punti + 10.4 rimbalzi + 4.9 assist + 1.2 stoppate e 1.2 palle rubate a partita in 54 presenze.

Lo stesso Adebayo sembra avere le idee chiare sul giocatore che vuole diventare:

“Tutti vogliono essere un All Star. Nessuno vuole essere solamente un role player. Ci ho riflettuto. Il mio obiettivo numero uno è continuare a vincere, così sono più concentrato su questo che non a diventare un All Star, onestamente”

