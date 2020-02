NBA, Devin Booker sostituirà Damian Lillard all’All-Star Game

Dopo il forfait di Damian Lillard per infortunio, l’NBA All-Star Game ha trovato un degno sostituto. Secondo quanto riporta Shams Charania, infatti, Devin Booker sostituirà il playmaker dei Portland Trail Blazers per la gara delle stelle in programma domenica notte. La stellina dei Phoenix Suns giocherà nel Team di LeBron James. Si tratta della prima partecipazione in carriera ad un All-Star Game per il giocatore classe 1996.

Phoenix’s Devin Booker has been selected to replace Damian Lillard in the 2020 NBA All-Star Game. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 13, 2020

Quest’anno Devin Booker sta viaggiando con una media di 26.4 punti, 6.3 assist e 4.2 rimbalzi, con il 50% dal campo, il 36% dall’arco e il 92% ai liberi. Il play di Phoenix, conseguentemente, parteciperà anche al Three-Point Contest sempre in sostituzione di Lillard.

