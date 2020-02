Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il passaggio di Danilo Gallinari ai Miami Heat si sta complicando minuto dopo minuto. L’italiano sembrava già sulla via della Florida, ma gli Heat non avevano ancora fatto i conti con gli Oklahoma City Thunder con cui non si è giunti ad un accordo. Anche per questo motivo Miami ha allargato la trade che ha coinvolto Iguodala, aggiungendo nuovi giocatori all’interno dell’operazione.

If Miami and Oklahoma City could reach a deal on Gallinari, there's still time to make this a three-team trade — but those talks are fully stalled, league sources tell ESPN. https://t.co/wxdiJGUXLp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Gli Heat devono anche trovare una quadra con Gallinari sull’estensione contrattuale: il classe 1988, infatti, gradirebbe un accordo pluriennale sostanzioso, mentre il front office di Miami non vorrebbe legarsi oltre il 2021, poiché in quell’estate vorrebbe aver sufficiente flessibilità per poter concorrere nel firmare una stella NBA. Vedremo come si risolverà la situazione. Mancano solo un paio d’ore alla trade deadline di questa sessione di mercato.

