Mercato NBA, Boston e Miami interessate ad Evan Turner

Se i Minnesota Timberwolves dovessero decidere di tagliare il nuovo acquisto Evan Turner, sembrerebbe che i Miami Heat ed i Boston Celtics siano i favoriti per ingaggiarlo. Entrambe le franchigie stanno disperatamente tentando di rafforzarsi in vista dei Playoff. Miami e Boston vogliono giocarsi tutte le loro carte per poter battere la corazzata dei Milwaukee Bucks.

Turner è finito ai Minnesota Timberwolves nella trade a 4 che ha coinvolto anche gli Atlanta Hawks, i Denver Nuggets e gli Houston Rockets. Turner era finito da Portland ad Atlanta questa estate in uno scambio con Kent Bazemore. In questa stagione ha giocato appena 19 partite con una pessima media di 3.3 punti e 2 assist.

Miami e Boston dunque stanno tentando di rafforzare gli uomini in uscita dalla panchina. Sembrerebbe che soprattutto i Celtics abbiano individuato in Turner l’uomo giusto per allungare il roster. Attualmente la panchina di Boston è la ventisettesima della franchigia per punti segnati e la ventottesima per quanto riguarda la percentuale nel tiro da 3 punti (appena il 30.2%).

Dopo aver perso Clint Capela finito ad Atlanta, i Boston Celtics vorrebbero provare a non perdere questa nuova opportunità chiamata Evan Turner. I Celtics stanno lottando non solo per ridurre il gap con i Bucks ma soprattutto per raggiungere la finale di Conference. La concorrenza è tanta: Philadelphia, i campioni in carica di Toronto, i sorprendenti Miami Heat e l’incognita Brooklyn Nets in attesa di Irving e Durant. Boston vuole almeno la finale ed un risultato minore potrebbe essere una delusione, proprio per questo le ultime ore di mercato sono fondamentali per i Celtics.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA: trade tra 4 squadre e 12 giocatori, non succedeva dal 2000

Mercato NBA: Minnesota prepara uno scambio per arrivare a D’Angelo Russell

NBA, il futuro di Darren Collison sarà a Los Angeles