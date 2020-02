Mercato NBA, Lakers e Knicks trattano lo scambio Kuzma-Morris

Le ultime ore di questo mercato NBA portano in dote una nuova rumors che coinvolge Los Angeles Lakers e New York Knicks. Entrambe le franchigie starebbero discutendo di una potenziale trade che coinvolgerebbe Kyle Kuzma con Marcus Morris. Il contratto del lungo di New York però risulta essere troppo pesante (15 milioni di dollari, ndr) per essere assorbito completamente dai gialloviola, così ecco che SNY, media vicino alle vicende della compagine della Grande Mela, ha riportato di un possibile inserimento di Danny Green nella trattativa.

Lakers/Clippers in trade conversations about Knicks' Marcus Morris, sources. NY interested in Kyle Kuzma; would need Danny Green's contract to make work. NY would want to move Green to another team. Clippers willing to part with Mo Harkless, but like Landry Shamet, who NY wants. — Brad Turner (@BA_Turner) February 5, 2020

Subito dopo, Green verrebbe ceduto altrove per arrivare ad altre pedine d’interesse. Sembra, infatti, che i Los Angeles Clippers potrebbero participare in una trade multi-team, provando ad arrivare a Danny Green con Mo Harkless, ma New York ha già fatto la sua richiesta che ha il nome e cognome di Landry Shamet. Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, ha però chiarito come la franchigia californiana abbia escluso ogni possibilità di inserire la guardia all’interno di una trade. Vedremo come si chiuderà la questione.

