Mercato NBA, Diverse squadre si informano su Alex Caruso

Alex Caruso è al centro delle attenzioni di questa sessione di mercato NBA. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, il giocatore dei Los Angeles Lakers sarebbe stato richiesto da diverse franchigie della Lega. Al suo terzo anno in NBA, Caruso sta viaggiando a 5.5 punti di media in 18.4 minuti sul parquet (in 46 presenze, ndr).

È diventato in fretta uno dei giocatori di rotazione all’interno della squadra di coach Frank Vogel e LeBron James. Nelle ultime votazioni per l’All-Star Game, Alex ha terminato in quarta posizione tra le guardie ad Ovest.

In questa stagione il giocatore classe 1994 guadagnerà 2.75 milioni di dollari trovandosi nel primo dei suoi due anni di contratto firmato con i Lakers durante la scorsa estate. Il prodotto di Texas A&M guadagnerà la stessa cifra per la prossima stagione.

