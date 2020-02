Mercato NBA: Minnesota prepara uno scambio per arrivare a D’Angelo Russell

I rumors riguardo la situazione di Clint Capela continuano a susseguirsi, come quelli che vedono i Rockets alla ricerca di un’ala piccola. Come si possono inserire in questo discorso Minnesota e D’Angelo Russell?

Houston è interessata a Robert Covington, mentre Atlanta è forte su Clint Capela. Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, Minnesota potrebbe giocare un ruolo chiave in una blockbuster trade a 3 squadre. Convington finirebbe a Houston, Capela ad Atlanta e i T’Wolves otterebbero una scelta al primo giro da questi ultimi, originariamente appartenente a Brooklyn.

Questa scelta sarebbe poi messa sul piatto da Minnie per arrivare a D’Angelo Russell, da tempo obiettivo numero uno della franchigia, per cui adesso anche Golden State ha iniziato ad ascoltare offerte. Inoltre, i T’Wolves riceverebbero almeno due scelte da Houston (o da Phila, anch’essa interessata) per Ro-Co.

