Skills Challenge NBA 2020: tutti i partecipanti

Dopo settimane di preparativi, la NBA ha ufficialmente resto nota la lista dei partecipanti per la Skills Challenge 2020 che aprirà l’All-Star Saturday. Tra di loro c’è da segnalare subito la presenza di Derrick Rose che torna nella sua Chicago pronto a prendersi tutto il calore del suo ex pubblico.

Ora e giorno dello Skills Challenge NBA 2020

Quando: Sabato 15 febbraio

Ora: 2.00 (Primo evento dell’All-Star Saturday Night)

Dove: United Center, Chicago

Partecipanti NBA Skills Challenge 2020

-Derrick Rose, G, Detroit Pistons

-Patrick Beverley, G, Los Angeles Clippers

-Bam Adebayo, F, Miami Heat

-Pascal Siakam, F, Toronto Raptors

-Jayson Tatum, F, Boston Celtics

-Domantas Sabonis, F, Indiana Pacers

-Spencer Dinwiddie, G, Brooklyn Nets

-Khris Middleton, G, Milwaukee Bucks

Curiosa la scelta della partecipazione di Sabonis, Siakam e Adebayo, certamente più schiacciatori che esperti nel ball-handling. Nonostante il loro ruolo, i 3 lunghi possono comunque dare del filo da torcere ed aspirare ad un ruolo di outsider in questa speciale competizione. Adebayo, ad esempio, nel corso dell’attuale stagione sta mostrando ottime doti di passatore (4.9 assist di media a partita), così come Sabonis con i suoi Pacers (4.6 assist).

Pascal Siakam invece sta impressionando tutti per via del suo atletismo e la facilità con cui riesce a muoversi rapidamente sul parquet nonostante la stazza. Il giocatore più migliorato dello scorso anno, sta viaggiando con una media di 23.7 punti a partita.

Non c’è bisogno invece di presentazioni per Jayson Tatum che ha già vinto la Skills Challenge 2019 e vuole difendere il suo titolo. Inoltre parteciperà per la prima volta alla Gara delle Stelle il giorno successivo.

Beverley e Dinwiddie hanno vinto la competizione rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Insomma, gli specialisti non mancano.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA: trade tra 4 squadre e 12 giocatori, non succedeva dal 2000

NBA All-Star Game, LeBron James indosserà il numero 2 in onore di Gianna Bryant

NBA, il futuro di Darren Collison sarà a Los Angeles