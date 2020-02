NBA, Dwight Howard torna sulla morte di Kobe: “Mi ha toccato molto”

Quando Dwight Howard ha saputo al telefono che Kobe Bryant era rimasto vittima di un incidente in aereo, il lungo ex Orlando Magic, che si trovava sul volo che stava riportando i Lakers a Los Angeles, ha informato i compagni che gli stavano intorno e poi si è ritirato in bagno. Cercava un posto isolato dove poter piangere.

Howard è stato compagno di Bryant per una stagione dove non si può dire che tra i due fosse nato un rapporto idilliaco. Negli anni successivi però le cose sono cambiate, così come il loro rapporto che si è tramutato in amicizia. Un’amicizia che avrebbe portato i due a riunirsi durante l’All-Star Game di Chicago dove Kobe avrebbe fatto da spalla ad Howard durante la gara delle schiacciate.

Al termine della vittoria sui San Antonio Spurs della notte scorsa, il 3 volte miglior difensore della lega ha dichiarato:

“Avrebbe fatto qualcosa per me durante la gara delle schiacciate. Sono ancora sotto shock perché inconsciamente non avrei mai pensato che uno del genere potesse morire”

Il numero 39 dei Lakers ha poi continuato, parlando del loro rapporto, da quando erano compagni di squadra:

“Quando eravamo compagni non ci siamo capiti. Ma ho capito i miei sbagli e sono migliorato. Anche lui aveva visto questo miglioramento. Avrei voluto essere in grado di dirgli cosa provavo per lui e quanto ammiravo quello che stava facendo, ma non ho mai avuto l’occasione. Questa è la parte più straziante. Ci penso ogni giorno e l’unica cosa che posso fare è mostrare ai fan di questa squadra che sono disposto a fare tutto il necessario per questi colori”

Superman ha poi chiuso lanciando un messaggio:

“Anche se, nel rapporto con una persona, provi rabbia o risentimento, dillo apertamente. Fagli sapere come ti senti, fagli sapere i tuoi sentimenti. Faglielo sapere perché non si sa mai cosa può succedere. La vita va e viene. Funziona così”

Leggi anche:

Risultati NBA: LeBron spazza via gli Spurs, Giannis batte Zion, (quasi) triple doppie per Harden e Jokic

NBA, il futuro di Darren Collison sarà a Los Angeles

NBA All-Star Game: cambia il formato del “3 point contest”