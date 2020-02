NBA, il futuro di Darren Collison sarà a Los Angeles

Da tempo si parla del suo ritorno in campo. Ancora però non si sa bene dove Darren Collison riprenderà la sua carriera NBA.

Il giocatore, infatti, è stato accostato a numerose franchigie nelle ultime settimane, senza, però, che si concretizzasse un contratto. Il motivo, a quanto pare, è che lo stesso Collison non ha ancora deciso con chi firmare. Pare infatti, secondo il giornalista di ForbesSport e Heavy.com Sean Deveney, che Darren farà la sua scelta soltanto dopo la fine dell’All-Star Break.

Ma almeno una certezza, a quanto pare, c’è. L’ex play degli Indiana Pacers infatti non vuole lasciare il sud della California, limitando le opzioni alle due sole squadre di Los Angeles, Clippers e Lakers. Se i primi potrebbero essere interessati solo in virtù dello stretto rapporto tra Doc Rivers e Collison stesso, per i secondi il discorso è differente. I giallo-viola infatti, a differenza dei cugini, hanno nel backourt il proprio punto debole. L’aggiunta di un giocatore esperto, ma anche in salute come Darren, permetterebbe di coprire anche l’ultima falla della squadra leader della Western Conference.

Collison infatti, prima dell’addio al basket, aveva chiuso la sua ultima stagione in maglia Pacers con 11.2 punti e 6 assist di media a partita. Cifre che comunque non riescono a esprimere del tutto l’importanza che il giocatore aveva avuto nel cammino fino ai playoff della franchigia di Indianapolis.

Difficile quindi che i Clippers permetteranno ai Lakers di firmare un giocatore senza provare almeno a mettere i bastoni tra le ruote. Magari provando ad alzare le offerte di ingaggio. Per ora non resta che aspettare, in attesa di scoprire quale canotta indosserà il buon Collison ai prossimi playoff. Forse.

