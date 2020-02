Mercato NBA, I Rockets parlano con Atlanta per cedere Clint Capela

A pochi giorni dalla trade deadline del 6 febbraio, il mercato NBA vive i suoi ultimi istanti. A parte la trade tra Portland e Sacramento per Trevor Ariza, per ora nessun colpo degno di nota è stato chiuso. Le franchigie stanno studiando le strategie adatte per provare a cambiare qualcosa in corsa, così ecco che gli Atlanta Hawks sembrano si stiano muovendo sotto traccia per capire se ci sia qualche opportunità di arrivare ad un lungo di rilievo. Il front office della squadra della Georgia, nelle scorse ore ha intavolato una prima discussione con gli Houston Rockets per Clint Capela. La franchigia texana, lato suo, hanno chiesto un’ala piccola.

Su di lui, però, c’è da riportare l’interesse di altre squadre dell’Est non specificate da Adrian Wojnarowski, insider ESPN e colui che ha lanciato questa rumors. Capela, in questa stagione sta vivendo un’annata discreta viaggiando con 13.9 punti + 13.8 rimbalzi (quarto in NBA) + 1.8 stoppate di media a partita. Capela è nella seconda stagione all’interno del suo contratto quinquennale da 90 milioni di dollari.

