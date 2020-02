Mercato NBA: gli Houston Rockets su Andre Iguodala e Robert Covington

A pochi giorni dalla chiusura di questa sessione di mercato NBA, gli Houston Rockets sono alla disperata ricerca di un’ala piccola da regalare a James Harden. I texani, coinvolti anche in uscita con Clint Capela sul punto di partenza, avrebbero messo sul taccuino i nomi di Andre Iguodala e Robert Covington. Questa la notizia riportata da Adrian Wojnarowski, famoso insider di ESPN, il quale ha inoltre aggiunto come Houston sarebbe pronta a scambiare una scelta del primo giro di un Draft futuro per arrivare ad uno dei due nomi visti in precedenza.

Durante la scorsa stagione ai Golden State Warriors, Iguodala ha registrato una media di 5.7 punti, 3.7 rimbalzi e 3.2 assist a partita, sparando con un ottimo 50% dal campo, il 33% dall’arco e il 58.2% dalla lunetta. C’è però da trovare prima un accordo con Memphis, sua attuale squadra, la quale cederà il giocatore solo di fronte ad una contropartita equilibrata.

Stesso discorso per quanto riguarda i Minnesota Timberwolves, titolari dei diritti su Robert Covington. Secondo Ric Bucher di Bleacher Report, Minnesota avrebbe chiesto due scelte del primo giro per privarsi del suo giocatore.

