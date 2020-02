Mercato NBA, Lakers ed Hornets interessati a Bogdanovic di Sacramento

I Los Angeles Lakers di LeBron James e gli Charlotte Hornets sono interessati a Bogdan Bogdanovic dei Sacramento Kings. A pochi giorni dalla deadline, prevista per il 6 febbraio, Bogdanovic sembra essere uno dei nomi più caldi di questi ultimi giorni. Oltre ai Lakers ed agli Hornets sembrano essere in lizza, seppur più defilati, i Philadelphia 76ers.

In particolare, i Lakers sono alla ricerca di un giocatore capace di allargare il campo e di garantire buone percentuali nel tiro da tre, arma fondamentale nei Playoff. Si rumoreggia che i Lakers siano pronti a liberarsi di Kyle Kuzma, ritenendo Bogdanovic un giocatore più adatto al loro gioco e dunque una risorsa in più nella lotta al titolo.

Per quanto riguarda gli Hornets, stanno costruendo una squadra giovane in prospettiva futura e Bogdanovic sarebbe la ciliegina sulla torta. Bogdanovic si trova dunque a dover scegliere tra un ruolo da protagonista in una squadra in ricostruzione, Charlotte, o un ruolo da comprimario in una squadra in lotta per il titolo, i Los Angeles Lakers.

Per entrambe le squadre, per un motivo o per un altro, sarebbe un pezzo da novanta. Bogdanovic viaggia con una media di 14.4 punti, 3.1 rimbalzi e 3.3 assist con una media di 28 minuti a partita. Va ricordato che Bogdanovic a fine stagione andrebbe in scadenza, ma i Kings hanno la possibilità di esercitare la team options. Trattenerlo, vorrebbe dire per i Kings ambire ad un’offerta sicuramente maggiore rispetto a quello che offrono attualmente Lakers e Hornets. Le prossime ore saranno decisive.

