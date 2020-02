Mercato NBA, i Knicks stanno valutando le offerte per Marcus Morris

A pochi giorni dalla deadline, i New York Knicks hanno deciso di prendere in considerazione le sempre più insistenti offerte per Marcus Morris, nonostante la volontà resti sempre quella di trattenerlo. Infatti, i Knicks sarebbero pronti ad offrire il rinnovo a fine stagione a Morris, ma hanno deciso di ascoltare le offerte delle altre squadra in quanto iniziano a diventare sempre più allettanti.

Nonostante la pessima stagione dei Knicks che hanno anche cambiato allenatore e che si trovano al tredicesimo posto ad Est con un record di 14 vittorie e 36 sconfitte, Morris sembra uno dei pochi tasselli su cui ricostruire. Infatti, in questa stagione Morris sta viaggiando con una media di 19.4 punti, 5.5 rimbalzi e 1.4 assist con una media di 32.2 minuti a partita. Inoltre, Morris sta tirando molto bene da 3 con una media del 43.8%.

Morris sta dimostrando ancor di più nelle ultime partite il suo valore. Nell’ultima partita dei Knicks vinta 92 a 85 sul campo dei Pacers, Morris ha messo a segno 28 punti di cui 12 nell’ultimo e decisivo quarto. Avendo 30 anni, Morris vuole firmare un contratto importante e spararsi le sue ultime cartucce. Attualmente ha il contratto in scadenza e guadagna 15 milioni di dollari a stagione. I Knicks riusciranno a trattenerlo offrendogli un gran contratto o saranno costretti a cederlo?

LEGGI ANCHE:

NBA, Alvin Gentry si arrabbia coi suoi Pelicans:”Bisogna dare più spesso palla a Zion”

Mercato NBA, i Miami Heat sono interessati a Danilo Gallinari

Mercato NBA: Golden State ascolta offerte per D’Angelo Russell