A San Antonio sembra essere tempo di cambiamento. Secondo quanto riporta CNBC, la franchigia texana sarebbe attiva sul mercato NBA con l’intento di piazzare due suoi giocatori: Marco Belinelli e DeMarre Carroll. Se il secondo non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Gregg Popovich (15 presenze con una media di 2.2 punti + 2.1 rimbalzi in 9 minuti sul parquet), il nostro Marco si trova invece in una situazione diversa.

Essendo al suo ultimo anno di contratto, l’italiano rischia di partire senza lasciare nulla in mano agli Spurs. Così, il front office dei texani starebbe cercando di sistemarlo altrove, provando a ricevere in cambio qualche scelta Draft di rilievo. Tra i motivi di una probabile separazione c’è anche una stagione non proprio eccelsa dall’arco (35%) per lo stesso Belinelli, il quale, in ogni caso, rappresenterebbe un rincalzo di qualità per qualsiasi squadra che punti ai playoff.

In questo momento San Antonio si trova in decima posizione ad Ovest con un record di 22-26, lontana 1.5 partite dai Memphis Grizzlies attualmente in ottava posizione. Vedremo se prima della trade deadline di giovedì 6 febbraio gli Spurs troveranno qualche soluzione per puntare ancora una volta a partecipare alla post-season. Gregg Popovich ci spera.

