Mercato NBA, i Miami Heat sono interessati a Danilo Gallinari

I Miami Heat sono pronti all’assalto per Danilo Gallinari degli Oklahoma City Thunder. Miami, una delle sorprese di questa stagione, si trova al quarto posto ad Est con un record di 33 vittorie e 15 sconfitte e vuole dunque migliorare ulteriormente il roster per competere contro la vera corazzata dell’Est, ossia i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo.

Miami nelle ultime ore sta tentando disperatamente di fare un colpo di mercato per compiere un salto di qualità importante. Mentre sembra difficile arrivare a Kevin Love e Jrue Holiday, gli Heat sono convinti che la pista per Gallinari sia maggiormente percorribile. Il Gallo in questa stagione viaggia con una media di 19.2 punti, 5.7 rimbalzi e 2.3 assist in 30.6 minuti a partita. Inoltre, Gallinari sta tirando discretamente dall’arco, attestandosi su una media del 41%.

Gallo sarebbe perfetto per il gioco degli Heat, sarebbe un’arma in più per poter allargare il campo e permettere a coach Spoelstra di far uscire dalla panchina Duncan Robinson o Meyers Leonard. Attualmente le due stelle di Miami sono Jimmy Butler e Bam Adebayo, mentre Gallinari rappresenterebbe il tassello perfetto per creare un trio letale per le difese avversarie.

Attualmente Gallinari è nel suo ultimo anno di contratto e guadagnerà 22.6 milioni di dollari. Avendo 31 anni, l’ala italiana dovrà compiere una scelta importante per assicurarsi il suo ultimo grande contratto in NBA ed andare a giocare in una squadra con ambizioni da titolo. I tifosi del Belpaese sperano il meglio per il Gallo ed in fondo fanno il tifo affinché questa trade diventi realtà.

LEGGI ANCHE:

NBA, Sospiro di sollievo per i Nets: Irving out 1 settimana

NBA, Infortunio per Norman Powell: dito fratturato

Damian Lillard è il dominatore della NBA: ecco i suoi numeri