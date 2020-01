Milan e Torino osserveranno un minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant

Nonostante le polemiche montate da tanti sportivi italiani riguardo la mancanza di uno spazio adeguato sui giornali italiani per la tragica morte di Kobe Bryant, anche gli organi non strettamente legati al basket hanno deciso di muoversi per ricordare il Mamba.

Il Milan, impegnato questa sera contro il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia, ha fatto richiesta alla Lega Calcio per poter osservare un minuto di silenzio prima della partita. Inizialmente erano circolate voci su un mancato permesso della Lega, che aveva scaturito tantissime polemiche sui social. Fortunatamente, l’accordo è stato trovato e stasera tutto lo stadio di San Siro onorerà Kobe Bryant con un momento di raccoglimento.

Le due squadre scenderanno inoltre in campo con il lutto al braccio, mentre i maxi-schermi passeranno delle immagini del 24, scomparso tragicamente nella serata di domenica insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 vittime.

Kobe, lo ricordiamo, si è sempre dichiarato grande tifoso del Milan e giusto qualche settimana fa aveva ribadito il suo affetto per i colori rossoneri.

