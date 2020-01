In occasione della nuova partnership tra Kobe Bryant e BODYARMOUR per la MLS, l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers ha rilasciato una lunga intervista al canale media ufficiale della Lega americana di calcio. Tra i diversi argomenti toccati c’è stato spazio anche per una domanda sul suo futuro, eventuale, da proprietario di qualche club sportivo come sta facendo attualmente Michael Jordan con gli Charlotte Hornet. Il Black Mamba, però, è sembrato molto prudente sotto questo punto di vista:

Poi, Kobe, ha voluto ribadire chi sono le sue squadre del cuore:

Successivamente l’ex NBA ha parlato ai microfoni di CNN dove ha toccato il tema del razzismo, conosciuto per la prima volta nel nostro paese tra i 6 ed i 13 anni:

NBA legend @kobebryant reveals that he faced racism at soccer games while growing up in Italy, and explains why he thinks education is the best way to tackle abuse https://t.co/kS0gF3NZTP pic.twitter.com/5JYuK7uDQo

— CNN Sport (@cnnsport) January 16, 2020