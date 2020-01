NBA, la conferenza di Adam Silver sulla tragica scomparsa di Kobe Bryant

Adam Silver, dopo la tragedia di poche ore fa, ha voluto parlare di come Kobe Bryant sia stato un’ispirazione e un modello non solo per l’Nba, bens’ per il mondo intero. Ecco le sue parole:

“L’NBA è devastata dalla tragica morte di Kobe Bryant e di sua figlia, Gianna.

Per 20 stagioni Kobe ci ha dimostrato cosa sia possibile fare quando un grande talento si unisce ad una devozione assoluta per la vittoria. È stato uno dei giocatori più straordinari di tutti, con risultati leggendari: cinque volte campione NBA, una volta MVP, 18 volte All-Star e due volte oro olimpico. Ma sarà ricordato principalmente per aver ispirato le persone nel mondo a prendere un pallone da pallacanestro e competere al massimo delle loro abilità. E’stato generoso con la saggezza che ha acquisito e l’ha vista come missione da condividere con le future generazioni di giocatori”.

Il dolore per la perdita del 24 gialloviola è devastante, come lo ha definito Doc Rivers e segnerà indelebilmente il mondo della pallacanestro con una ferità che probabilmente non si sanerà mai.

