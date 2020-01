Milan-Torino, la Lega non aveva ricevuto nessuna richiesta sul minuto di silenzio

Nessuna richiesta è pervenuta negli uffici della Lega Calcio per organizzare il minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant prima di Milan-Torino di Coppa Italia. Secondo quanto riporta la Gazzetta, l’AC Milan non avrebbe formalizzato alcuna richiesta alle istituzioni sportive di riferimento, seppur sui social dei rossoneri, durante la giornata di ieri, era apparso un post in cui si annunciava il minuto di silenzio, oltre al lutto al braccio.

La realtà dei fatti, invece, ha visto i rossoneri organizzare un video tributo verso le 20.40, prima ancora di vedere le squadre in campo. Una volta terminato, entrambe le compagini sono comparse sul terreno di gioco stringendosi a metà campo pronte per il minuto che però non è mai arrivato. L’arbitro Pasqua così ha richiamato i giocatori a disporsi per l’inizio della partita, mentre il pubblico rumoreggiava.

Nelle scorse ore Gravina, numero uno della Figc, ha comunicato di non aver ricevuto nessuna particolare richiesta sotto questo punto di vista, se non il lutto al braccio e la contestuale attività video/digitale sui maxischermi di San Siro:

“Non ci è arrivata alcuna richiesta sul minuto di silenzio. Il presidente di Lega Dal Pino mi ha solo riferito che il Milan ha chiesto di giocare con il lutto al braccio e di mandare alcuni video prima dell’inizio.”

Al 24esimo minuto, la Curva Sud milanista ha mostrato uno striscione salutando Kobe e la figlia Gigi, per la standing ovation di tutto lo stadio ed un applauso lungo un minuto. Il cuore rossonero di Kobe non verrà dimenticato.

