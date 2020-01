La NBA rinvia il derby tra Lakers-Clippers di domani notte

Dopo la morte di Kobe Bryant, la NBA ha deciso di rinviare il derby losangelino tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers in programma per la notte tra martedì e mercoledì. La Lega, attraverso un comunicato apparso pochi minuti fa sul suo sito, ha ufficializzato la decisione aggiungendo come nei prossimi giorni la partita verrà rimessa a calendario.

Breaking: Tuesday's Lakers vs. Clippers game has been postponed out of respect for Lakers organization after the death of Kobe Bryant pic.twitter.com/Mn1p28aa3J

L’NBA ha preso la scelta di rinviare il match per rispetto dell’organizzazione gialloviola, colpita dall’immane tragedia che ha coinvolto una delle leggende gialloviola più rappresentative della storia della franchigia. Tutte le parti coinvolte (NBA, Clippers e Lakers) hanno deciso di comune accordo di spostare il match nelle prossime settimane.

Discussions among the NBA, Lakers and Clippers played out over the past several hours — ultimately with no objection from the Clippers to honor Lakers request of postponing Tuesday's game in aftermath of Kobe Bryant's passing, per sources. https://t.co/XhJZlPuLBE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2020