NBA, botta alla spalla per PJ Tucker

PJ Tucker, ala degli Houston Rockets, ha subito un colpo alla spalla in uno scontro di gioco nella partita vinta da Harden e compagni per 139 a 109 contro i Minnesota Timberwolves al Toyota Center. Tucker ha lasciato il campo dopo appena un minuto e 53 secondi e non è più rientrato. Negli spogliatoi è stato subito visitato e coach D’Antoni ha spiegato di averlo lasciato fuori per precauzione. Lo staff dei Rockets conta di recuperarlo già per la prossima partita in programma a Memphis contro i Grizzlies martedì notte.

Per fortuna sembra che Tucker abbia evitato gravi conseguenze in seguito al blocco irregolare di Gorgui Deng. Tucker è rimasto a terra alcuni minuti prima di essere trasportato negli spogliatoi. L’intenzione di coach D’Antoni era quella di farlo rientrare nel secondo tempo, ma visto che il punteggio recitava + 16 Rockets all’intervallo, in via precauzionale Tucker è stato lasciato negli spogliatoi.

Da quando è arrivato ai Rockets, Tucker non ha saltato neanche una partita. Un vero e proprio stacanovista dunque. Inoltre, dalla stagione 2012-2013 è il giocatore NBA che ha disputato il maggior numero di partite. Tucker è un pilastro della difesa dei Rockets, e coach D’Antoni non rinuncia mai a lui nei momenti clou della partita. Il trentaquattrenne Tucker sta viaggiando con una media di 8.5 punti e 7.5 rimbalzi, giocando una media di 35.9 minuti a partita. I Rockets contano su di lui per puntare al titolo e sfidare ad Ovest i Lakers di LeBron.

