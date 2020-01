Manca ormai poco all’esordio in NBA per Zion Williamson. Il giocatore dei New Orleans Pelicans da ormai qualche settimana si sta allenando duramente, insieme ai suoi compagni, per tornare a disposizione ed aiutare la squadra a migliorare la disastrosa posizione in classifica ad Ovest (attualmente 14esimi).

Alvin Gentry, solo poche ore fa, ha commentato la situazione sul processo di recupero della scelta numero 1 dello scorso Draft:

“Sta facendo progressi. Si sta allenando. Sta giocando nel classico 5 vs 5. Stiamo provando a capire quale sarà il momento migliore per farlo debuttare nella Lega. In ogni caso, per cominciare gli daremo pochi minuti durante le prime uscite. È questione di rodaggio.”

Zion è fermo da ormai più di 3 mesi dopo l’intervento chirurgico artroscopico per riparare un menisco laterale destro strappato durante la penultima partita di preseason NBA contro i San Antonio Spurs. La compagine della Louisiana, con il ritorno dell’ex prodotto di Duke, spera di poter lottare per un posto ai Playoff ad Ovest, dove l’ottava posizione è attualmente occupata dai Memphis Grizzlies con un record di 17-22.

La postseason si trova a sole 3 partite di distanza, ma NOLA non vuole assolutamente rischiare di far rientrare il giocatore in anticipo, prendendosi così tutto il tempo necessario per permettere al ginocchio di Williamson di riassorbire completamente l’infortunio, senza cadere in sanguinose ricadute. Anche se l’hype intorno al giocatore è, ormai, al suo massimo.

