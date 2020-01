NBA, Enes Kanter da record contro i New Orleans Pelicans

Il centro turco dei Boston Celtics, Enes Kanter, nella notte contro i New Orleans Pelicans, ha giocato una super partita. Difatti, il lungo in 24 minuti ha segnato 22 punti e ha preso 19 rimbalzi. Con questi numeri messi a referto, Kanter è diventato il primo giocatore dai tempi di Paul Silas a mettere a referto almeno 22 punti + 18 rimbalzi in meno di 24 minuti su un parquet.

Enes Kanter became the first player to record at least 22 points and 18 rebounds in less than 24 minutes since Paul Silas in 1969. The only other player ever to do it was Dolph Schayes in 1961. — Jay King (@ByJayKing) January 12, 2020

I punti e i rimbalzi di questa notte rappresentano entrambi un season-high per Kanter. In 29 partite con la maglia dei Celtics, il turco, ogni notte, viaggia di media a 8.7 punti e 8.2 rimbalzi in appena 18 minuti sul parquet.

Nelle ultime 13 partite, Brad Stevens ha aumentato i minuti al lungo, visti anche i numerosi infortuni che stanno colpendo il roster della compagine biancoverde. Kanter, quindi, non ha buttato l’occasione e si è subito messo in mostra. In queste 13 uscite, il giocatore è rimasto sul parquet per una media di 21 minuti, segnando 11.2 punti e catturando 11.2 rimbalzi. C’è nuova vita per l’ex Portland? Sembra proprio di sì.

