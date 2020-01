James Harden raggiunge 20.000 punti segnati in NBA

James Harden ha segnato 32 punti nella vittoria per 139-109 contro i Minnesota Timberwolves. Con il bottino raccolto nella notte, il Barba ha raggiunto quota 20.000 punti realizzati in carriera. Il tiro che ha permesso al giocatore degli Houston Rockets di entrare in un club esclusivo è stato la sua signature move, ovvero lo step-back da tre punti.

https://twitter.com/NBA/status/1216134171686526978

Nel post-partita, Harden si è detto felice, ma ha anche svelato di avere obiettivi più importanti in mente del raggiungere i 20.000 punti. Queste le sue parole:

Harden è diventato il 45esimo giocatore nella storia della NBA a raggiungere così tanti punti in carriera. Anche Russell Westbrook, suo compagno di squadra a Houston e Oklahoma, ha voluto dire la sua sul record dell’amico:

“Essere in grado di fare quello che fa lui a questo livello e qualcosa che non a tutti è concesso. Vederlo ogni anno migliorarsi, per me da suo amico è una benedizione. Sono veramente felice per lui.”