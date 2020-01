Sospiro di sollievo per i Los Angeles Lakers che nella notte avevano tremato dopo la brutta caduta sul parquet di Anthony Davis durante la partita, poi vinta, contro i New York Knicks. Il giocatore, subito dopo, si era sottoposto a primi accertamenti, alla zona dolorante, che non avevano dato alcun risultato. Nella mattinata di oggi, il giocatore si è sottoposto ad ulteriori esami i quali non hanno evidenziato problematiche ulteriori alla schiena. A riportare la notizia è stato Shams Charania, di The Athletic.

MRI results on Lakers star Anthony Davis’ lower back injury returned clean and he plans to travel with team on two-game road trip (Dallas, OKC), league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2020

Il numero 3 gialloviola torna così a disposizione di coach Frank Vogel e volerà con la squadra in vista delle due trasferte della compagine californiana contro Dallas e Oklahoma. Da capire se AD tornerà subito in campo o gli verrà concesso un turno di riposo per estrema precauzione. In ogni caso, LeBron James & co., possono festeggiare.

