NBA, Jabari Parker out 2 settimane per infortunio

Discreta tegola per gli Atlanta Hawks che devono fare i conti con gli infortuni. La franchigia della Georgia nelle scorse ore ha annunciato uno stop forzato di 2 settimane per Jabari Parker a causa di un problema alla spalla destra. L’ala verrà rivalutata al termine di questi 15 giorni di terapia per capire se ci sarà necessità di procedere ad un intervento chirurgico in caso di intoppi nel recupero.

Parker stava viaggiando con cifre di tutto rispetto: 15 punti + 6 rimbalzi di media nelle 32 presenze stagionali, spesso e volentieri partendo in quintetto. L’ex numero 2 del Draft ha sostituito nel migliore nei modi John Collins, assente in questa prima parte di regular season a causa dell’ormai famosa violazione del test anti-droga.

Il 24enne si trova, attualmente, nel primo dei suoi 2 anni di contratto da 13 milioni di dollari complessivi. Gli Hawks intanto si trovano in ultima posizione nella Lega con il record di 8-29.

